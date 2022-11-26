全面取締劏房無期　何永賢稱不排除社會仍有需要

社會近日有全面取締劏房的聲音，惟政府卻未必有同樣想法。房屋局局長何永賢今日(26日)出席電台節目時表示，當局目前主要針對環境惡劣的劣質劏房，但指出部分劏房環境「未必全部咁差」並認為「社會唔排除有需要」。對於近日政府公布最新一輪公屋平均輪候時間下跌0.4年至5.6年，何永賢則形容跌幅大「背後係有好多工夫，一啲都唔容易」，但坦言輪候時間有升有跌，而首批簡約公屋最快會於2024/25年落成，並預期2025/26及2026/27年度將有更多簡約公屋落成。

何永賢續稱，近日社會提出的劣質劏房予人感覺負面，而此類劏房居住環境較差，故政府的政策亦是針對該類劏房。不過，她提到或有家庭是出於短暫需求，或有市民出於工作需要而居於劏房，又舉例指自己大學時期亦有「Mini Hall(迷你宿舍)」，以切合居住地點與大學距離遙遠的學生需要，但此類劏房的環境並非太差，故認為不排除社會對劏房仍有需求。

對於新一輪公屋平均輪候時間按年下跌0.4年，何永賢指出今次跌幅大是由於有逾萬個公營房屋單位可消化部分輪候隊伍，但她承認輪候時間升升跌跌，期望未來趨勢仍然向下。至於為幫助輪候人士上樓而設的簡約公屋方面，何指政府明年1月會到立法會爭取撥款，惟需待撥款後才可進行下一步，並重申本屆政府就爭取解決房屋問題的速度已非常快。而《施政報告》提出的「幸福感指引」，他稱會在2023年公布已揀選改善工作的屋苑名單，現時正在研究可否改善屋邨公共設施，例如花草樹木的配套，未來更會引進設計顧問，惟暫未有透露成本。

至於重建方面，何表示房屋委員會旗下已有10個重建項目，而重建計劃需時，以華富邨為例，用於安置的土地需時落成單位，形容是「螞蟻搬家」；甚至在以前的牛頭角下邨重建計劃中，重建後的單位數目比重建前更少，認為需要視乎不同舊屋邨的情況去制定計劃，並非所有屋邨均可用盡所有地積比建屋。對於工廈重建的進度，何則表示房委會旗下有2,000多戶的工廈租戶，目前在工廈重建計劃約有60多戶上訴，現時市況回軟，空置率及租金均較以往為好，但承認租戶搬遷仍要面對不同困難。