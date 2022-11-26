政Whats噏：「左梁右李」孖頭議辦開張　議員大唱懷舊金曲

柴灣興華二邨今日(26日)舉行「左梁右李」音樂會，議員梁煕、李鎮強、管浩鳴三位立法會男團成員以及其他嘉賓，喺樂隊嘅伴奏下高歌幾廿年前嘅懷舊金曲。今次音樂會作為梁熙同李鎮強兩人嘅「孖頭」議辦開幕嘅重點環節，鼓樂齊鳴高朋滿座，氣氛相當熱鬧。

梁熙同李鎮強雖屬於不同政黨，但前者嘅議席係來自港島東直選，後者曾擔任兩屆東區區議員，兩人喺當區都算得係「地膽」。不過論年紀，李鎮強稍大過梁熙，李話希望發揮「以老帶新」嘅作用，與對方一齊「拍住上」，為街坊來更貼地同貼心嘅服務。梁熙就話佢同李鎮強都係鍾意唱歌嘅議會新丁，於是兩人嘅「孖頭」議辦開幕就採取嶄新形式，一於同大家即席夾歌，「唱好香港」咁話。

早前同梁熙喺小西灣開設「孖頭」議辦嘅管浩鳴，亦到場同梁、李兩人一齊大開金口。擔任主禮嘉賓嘅政務司副司長卓永興，梁熙曾問佢會否高歌一曲，但佢話有自知之明，都係咪搞啦。卓又話幸好場地有上蓋，否則真係擔心有人送兩個啤酒樽畀佢喎，又指今次議辦開幕禮別出心裁，可以令大家唔使咁拘謹，大讚梁、李兩人夠貼地，了解年輕人大槪鍾意啲咩嘢形式，相信兩人關注青年事務，喺呢方面嘅處理會得心應手。

話雖如此，然而議員喺音樂會上獻唱嘅「明天會更好」、「光輝歲月」以及「強」，對年輕人而言實屬叔父輩嘅陳年舊歌。