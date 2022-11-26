港空運出口貨量累挫30%　物流業撐放寬轉運電子煙

港府有意於明年初放寬電子煙等另類煙的轉口限制，並向立法會提交草案。有物流業組織今日(26日)表示支持修例建議，並指出全面禁止出售或轉口電子煙等產品後，本地空運出口貨量累跌近30%，嚴重打擊本港物流業，亦影響經濟及民生，期望新制度能挽回來自內地的電子煙產品轉運業務，又指業界亦願意配合政府的監管措施，以防止電子煙產品透過陸路轉運流入本地黑市。

政府今年4月底起，全面禁售加熱煙及電子煙等另類煙產品，除純粹過境性質外，在香港轉口相關的吸煙產品亦屬違法。香港貨運物流業協會主席劉浩然稱，此舉令本港空運出口貨量持續暴跌，累積跌幅近30%，對經濟及民生均造成前所未有的打擊。其中以失去來自內地的電子煙產品轉運業務影響最甚，大部分原本經由香港機場出口的內地電子煙貨物，現時已轉經澳門或南韓出口至海外，嚴重影響本地業界生存空間。

港府早前表示注意到禁止轉運另類吸煙產品，已對本港航空貨物轉運業，以至本地整體經濟造成巨大損失，惟政府禁止該類產品進入本地市場的立場仍維持不變。協會相信業界亦會遵從當局所提出的豁免條件，及會積極配合政府要求的監管措施，以防止電子煙產品透過陸路轉運流入本地黑市。