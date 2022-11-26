小天瑜對外間接觸首現反應　父：上身擺動及發岀聲音

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，繼早前傳出可坐輪輛到室外放風及返家的喜訊後，其病況疑似再有好轉！天瑜爸爸昨日(25日)在社交平台更新近況，指天瑜在術後首度對來外界的接觸「有著前所未有的強烈反應」，甚至更聽到女兒發出聲音。不少網民見天瑜有好轉，均留言為她打氣及祝福。

天瑜爸爸在貼文分享拍攝於本周二(22日)的影片，記錄到天瑜對外間接觸的反應，「每當我牽住她的手的時候，她上身就會慢慢擺動，甚至會聽到她發岀嗚嗚的聲音」。從片中可見，天瑜被爸爸捉緊小心的時候，見到其頭部會慢慢轉動。天瑜爸爸又指前述反應在當天岀現好幾次，他坦然自己亦不明白是甚麼原因，「但這個是我從來沒見過的」。

不少網民看畢影片後，均留言鼓勵天瑜，「有反應，應該想同爸爸媽媽說話，加油妹妹」、「天瑜，你進步咗，希望你一直進步落去，快啲好返，期待你展現笑容，加油」、「加油啊，她好開心爸爸拖她手手」。另外，天瑜爸爸亦在本周日(20日)曾發文，指天瑜一度回家後，發文當天已是她重回醫院半個月，醫生亦已替她完成各項健康檢查，結果一切正常，相信很快就會再次接天瑜回家。