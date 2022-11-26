今增8874確診　多9患者離世　本地添20宗BQ.1.1

本港新冠疫情持續。衞生署衞生防護中心公布，今日(26日)新增8,874宗確診個案，包括8,365宗本地及509宗輸入病例，本地方面單日再添8宗XBB及20宗BQ.1.1亞系個案。另醫管局呈報再多9名患者離世，本港第5波疫情至今共錄得10,459名患者病亡。

輸入個案方面，包括423宗核酸檢測及86宗快速抗原測試個案，278宗涉及機場檢測樣本、168宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下63宗涉及第4至7日樣本。截至昨日(25日)，本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現80宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系個案。

至於院舍及學校方面，共13間院舍錄得新確診病例，其中10間安老院共17名院友及1名員工染疫，28名院友、2名員工被列為密切接觸者；有3間殘疾院舍有3名院友及1名員工確診，11名院友被列為密切接觸者。另外，由於今日是周六，學校不用上課故沒有新的呈報個案，不過有3間幼稚園/幼兒中心、5間小學及17間中學，該25間學校共27個班別疑現傳播，需要停課7天。