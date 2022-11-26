團體倡政府推動工業化發展　應統籌跨部門各項要求準則

今屆政府《施政報告》中提出香港實現再工業化，議員周浩鼎和香港青年工業家協會昨日(25日)與創科及工業局局長孫東會面，就《2022香港再工業化倡議書2.0》的內容作進一步探討，期間周浩鼎建議政府應訂立製造業佔整體經濟總值百分比的發展基準指標；協會亦建議政府在推動本港再工業化發展的措施上，要有效統籌跨部門各項要求準則，以免部門來回多次審核廠房有關申請，導致耗時甚長。

香港青年工業家協會表示，政府應讓業界、市場以及社會大眾了解更多香港的工業發展現況，建議政府持續加強宣傳業界透過科技研發並進行商品化的成功故事與訊息。協會又指，過去申請廠房內部規格裝備設施審批時，必須經過多重部門，如消防，建築等等，導致來回多次審核修改，往往耗時甚長，期望當局在推動本港再工業化發展的措施上，能有效統籌跨部門各項要求準則，以加快廠商運作。

周浩鼎指出，香港應訂立製造業佔整體經濟總值百分比的發展基準指標，又指政府雖放寬工業人才的入境安排，但期盼除了放寬簽證安排外，政府未來應明確把先進製造業管理人才或技術人員納入目前有共13項範圍的優秀人才清單，以便政策真正落實到位。