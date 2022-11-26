20旅行社申辦「團進團出」　首次有團隊申請黃碼期堂食

有參加「團進團出」計劃的旅行社向旅議會申請，讓黃碼旅客到食肆堂食。

本港推出「團進團出」計劃後，市場反應未算熱烈，聖誕節將至，旅遊業議會透露，接獲20個旅行社及8個入境團登記「團進團出」行程，當中有台灣團首次申請讓持「黃碼」的旅客到食肆堂食，議會仍在審批。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，提交申請的其中一個台灣入境團，向該會申請旅客抵港首三日、即持「黃碼」期間可到食肆堂食，該旅行團下月初便會抵港，計劃在港逗留3日2夜。這次是措施生效以來首次。

早前一個泰國團來港旅遊，旅客留港第４日終獲藍碼，可享香江美食。但上述台灣團的行程只有３日２夜，按其留港時間應不會獲藍碼，旅行團或因此特別申請讓團友在「黃碼」期間堂食。

楊淑芬又指，留意到部分餐廳業界或對措施有誤會，會聯絡飲食業商會等解釋有關安排。她舉例，如有食肆業者以為若接待「黃碼」團友，就不能接待其他食客，其實規定只是有關員工在接待「黃碼」團友的同一時段內，不能服務其他顧客，以免可能出現的感染風險。當黃碼客離開並完成清潔後，食肆員工完成接待及清潔後，可接待其他食客。