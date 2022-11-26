北都公路將挖隧道　環團憂影響濕地魚塘　冬候鳥難覓食

政府早前於《施政報告》提出「三鐵三路」，其中，北都公路走線接近濕地保育區，惹來環團質疑。運輸及物流局近日向立法會提交文件，提及有關《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》的初步建議，計劃於下月2日展開公眾諮詢。據文件顯示，北都公路(天水圍段)會比較接近濕地保育區，政府將在濕地地底較深地層使用隧道鑽挖機興建隧道。不過，有環團擔心走線經過濕地保育區的核心地帶，即使隧道鑽挖方式仍會影響魚塘，或會減少冬候鳥的覓食機會，認為當局應避免走線穿越濕地範圍，而非做「小修小補」補償對濕地的影響。

相關文件指出，建議的北都公路全長約18公里，由西面的天水圍開始，途經新田/落馬洲發展樞紐、古洞北，再連接至東面的羅湖南。由於北都公路(天水圍段)會比較接近濕地保育區、濕地緩衝區及拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地，局方表示將會避免在濕地範圍興建地面或高架道路，並以隧道形式穿過濕地、魚塘及途經的山嶺，盡量減少對濕地及其生態造成影響，亦會進行策略性環境評估，仔細考慮走線以盡量減少影響，並在項目的詳細規劃和設計階段，盡早與各持份者溝通。

長春社公共事務經理吳希文則指出，興建隧道需要進行大規模挖掘等工程，恐會影響魚塘及泥灘等，導致冬候鳥難以覓食，而冬候鳥的覓食地點主要位處后海灣濕地保育區，尤以南生圍北面的山貝河及錦田河交界為觀鳥勝地，估計北都公路走線將處於該位置，擔憂將造成極大影響。吳又稱，政府於規劃初期就應避開濕地，尤其該些位置是未來濕地保育公園的選址，即便採取補償措施亦不足夠。