多51個地點納強檢　油麻地消防局上榜

再增51個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該51個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。另外，政府明日會在南區置富花園、荃灣梨木樹邨及青龍頭豪景花園，重開臨時流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.大圍秦石邨石瑩樓

2.沙田博康邨博泰樓

3.馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

4.大圍美林邨美楊樓

5.馬鞍山觀瀾雅軒3及4座

6.將軍澳日出康城Marini 2座

涉及多宗病例的地點如下：

1.長沙灣凱樂苑凱碧閣

2.粉嶺華明邨禮明樓

3.藍田碧雲道225號康盈苑

4.大埔曉運路2號德雅苑

5.天水圍天晴邨晴悅樓

6.荃灣梨木樹邨楊樹樓

7.粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

8.將軍澳慧安園4座

9.將軍澳新寶城4座

10.荃灣荃景花園4座

11.馬鞍山錦泰苑錦瑩閣

12.將軍澳怡心園3座

13.將軍澳維景灣畔8座

14.土瓜灣馬頭圍邨夜合樓

15.大埔昌運中心富昌閣

16.薄扶林置富花園富榮苑

17.天水圍嘉湖山莊景湖居11座

18.筲箕灣愛蝶灣10座

19.油塘高俊苑俊盈閣

20.屯門新屯門中心8座

21.將軍澳將軍澳廣場7座

22.深水埗樂年花園7座

23.紅磡黃埔花園紫荊苑8座

24.紅磡海逸豪園2座

25.屯門兆康苑兆華閣

26.屯門海翠花園5座

27.荃灣海濱花園海珠閣

28.沙田好運中心榆林閣

29.九龍城尚‧珒溋1座

30.荃灣荃灣中心安慶樓

31.荃灣綠楊新邨B座

32.荃灣映日灣1座

33.葵涌浩景臺1座

34.九龍塘安域道1號新餘邨D至F座

35.油麻地窩打老道42號油麻地消防局

36.屯門恒順園1座

37.堅尼地城士美菲路8號美暉大廈

38.荃灣豪景花園文禧閣

39.荃灣御凱1座

40.鴨脷洲鴨脷洲大街129號高寶閣

41.荃灣海之戀6座

42.屯門叠茵庭2座

43.馬鞍山嵐岸5座

44.香港仔香港仔中心港盛閣

45.鰂魚涌南豐新邨7座