「4118」連續性合約改制　勞顧會達共識轉4周計總工時

俗稱「4118」的連續性僱傭合約沿用多年，為節省勞工成本，過往不少無良僱主走「法律罅」，在最後結算前的1周，編制較少更期予僱員，以致無法享受應有勞工福利。據悉，勞顧會昨日(26日)已就修改「4118」僱傭合約規定達成共識，勞資雙方接受由逐周計工時改為每4周計總工時；至於是否下調工時計算，勞工處則未有決定，仍需待審視經濟分析數據。

現時僱員要獲得有薪假、年假、遣散費等勞工福利，便需符合額外條件，而「4118」就是最低門檻，即要求僱員需為同一僱主連續工作4周，並且每周均工作不少於18小時，相反如僱員只有首3周的工作達18小時或以上，則得不到相關的勞工福利。

現屆勞顧會僱員代表之一、港九勞工社團聯會副主席譚金蓮認為，修改計算法式對僱員僱主雙方亦有得益，首先可堵塞僱主在第4周減少僱員開工時間的漏洞，此舉有助改善保障勞工權益，尤其可讓部分「零散工」工友，如快餐店、電話服務員、餐廳侍應等受惠，免受無良僱主剝削，得到應有的勞工福利；其次則可穩定僱傭關係，縱使會增加僱主營運成本，惟相信仍可促進其經營生產力。

勞顧會另一僱員代表鄧家彪亦說，「4118」合約已有30多年未有修例，認為必須改善，不過他指出若只是計算方式有變，相反總時數門檻不變，卻未必令更多打工仔受惠。他續指，特別本港近年面對勞工短缺，下調門檻更可被視為誘因，作釋放潛在勞動力，以吸引更多打工仔加入勞工行列，紓緩現有的勞工供應不足。