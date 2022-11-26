「鐵鳥夢飛翔」成真　百八基層學生空中遊維港

「鐵鳥夢」坐飛機，無論貧富，皆可乘之。黃大仙民政事務處與文志基金主辦的《香港空中遊》活動，今天(26日)於黃大仙舉行啟動禮，活動成員隨即隨旅遊巴前往香港機場，並乘搭大灣區航空暢遊維港1.5小時，從上空飽覽維港美景。是次活動有21間學校參與，共惠及約180名從未搭乘飛機兼來自低收入家庭的中學生，一圓「帶你到天空去」的願望。

大會表示，這些中學生大多是生長於基層家庭，由於收入有限，往往連搭飛機的機會都沒 有。文志基金創辦人之一的楊志雄便藉贊助今次的「大灣區香港空中遊」活動，希望能給予黃大仙區的學生一個訊息，社會給予青少年很多機會，學校也給他們締造不少機遇，學習之餘還有充實的航空體驗。大會認為，沒有不可能發生的事情，只要學生能夠找緊並向着目標進發，夢想一定會實現。

保良局何蔭棠中學中一生陳志豪稱，飛機比我想像中細小，但對首次乘坐感到高興。他亦感到機上起飛和降落時有很大氣壓，亦是一種體驗，惟因天氣影響而看不清海洋時，則感到可惜。他覺得活動可結交不少新朋友，故希望大會日後能繼續舉辦類似的活動。