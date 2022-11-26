港女出街購外賣　飯盒驚現快測樽　網民：飯都要做檢測

本港新冠疫情反覆，雖然港府已放寬食肆人數及營業限制，但仍有港人、上班族堅持購外賣回家或公司用餐，減少在外接觸病毒。有女網民近日買外賣回到室內用膳時，發現飯內出現疑似塑膠的物體，遂將有關相片發布至社交平台及貼文諮詢網友：「叫外賣食到呢舊野，請問係咩黎？」未料，不少網民看畢相片後，均指該塑膠物疑似快測包中裝載液體的膠樽。

涉事女網民周四(24日)在Facebook群組「是日靚午」發出上述相片及貼文，從相中可見，港女當日買了一碗疑似是炒飯的外賣，惟她用筷子夾住一個疑似快測樽的物件。大部分網民均推測是快測包內的膠樽，見到相片後均感到訝異，「請問邊間外賣？？？求開名及地址」、「香港嘅飲食業，真係愈來愈癲」、「求開名，罷食，好核突囉」；另有網民剛揶揄指，「食多啲培菌劑變生化人」、「證明畀你睇師傅(廚師)陰性(無確診)」、「兜飯已做快測」、「陰性炒飯」。

不過，由於事主沒有公開涉事餐廳等資料，亦沒有進一步回應網友質詢，有人懷疑事件並非在本港發生，而是將內地網傳圖片發布至群組，「一睇已經知係大陸(內地)外賣，得紅蘿蔔同粟米嘅炒飯」、「喺大陸cap啲圖(截圖)當係自己攞嚟炒作」、「偷圖扮自己相」。