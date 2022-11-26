政Whats噏：電費加幅離譜　黎棟國心急檢討

兩電電費加幅驚人，黎棟國指「慳啲使」乃巿民自救之道。

疫情未完市道不景，本港兩間電力公司宣布明年元旦起調升電費，對小市民而言無疑係百上加斤。曾經喺政府擔任要職嘅選委界別議員黎棟國(黎Sir)，都對電費加幅甚為關注，佢日前出席網台節目時話，其實現行《管制計劃協議》准許利潤水平係固定資產平均淨值嘅8%，有關《協議》明年就完結，需要重新簽署一份。之但係，根據政府網頁，《協議》年期長達15年，要到2033年先結束喎。

據兩間電力公司嘅公布嘅電費加幅，中電平均淨電費增至每度電154.4仙，按年增19.8%，而港燈平均淨電費則增至每度電197仙，按年增45.6%。黎sir指今年年初爆發俄烏戰爭、其後俄羅斯輸往歐洲嘅天然氣管道破裂，引致國際燃油供應混亂，香港電費增加都係預期之內，然而加幅驚人，佢話自救唯一嘅辦法就係慳啲使。至於政府同兩電嘅《協議》，既保障電力公司一定賺錢、保障市民唔會隨意被加價，佢話聽落就好好，但實際上百物騰貴，市民收入根本追唔上漲幅，所以《協議》真真正正嘅受益者，只係電力公司咋。

談及8%嘅准許回報率，黎Sir話基於合約精神，《協議》不可隨便更改。之不過講到呢度，佢嘅主張較雙位數嘅電費加幅更令人錯愕，到底係講緊乜嘢呢？佢話有關《協議》明年就「夠鐘」，時間一到當然要重新再簽署另一份，因此呢一次要打醒十二分精神咁話。其實喺香港政府一站通網頁，清楚列出現行嘅《協議》喺2017年簽訂，年期約15年，要去到2033年底先至屆滿。

點都好啦，8%嘅准許回報率喺今時今日是否合理，大有商榷嘅餘地，所以黎Sir建議做民調，睇吓廣大市民嘅意見，到底准許回報率要喺乜嘢水平先至為之恰當。之但係，依家就為11年後嘅事做民調會唔會早咗啲呢？咁就見人見智啦。