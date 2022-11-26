自港台及海外入境　下周三起接受確診證明　CT值須35或以上

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(26日)公布，衛生局根據政府最新批示及規定作出公告，自下周三(30日)凌晨零時起，由香港、台灣或中國以外國家和地區前往澳門的人士，在登機、登船或登車時，須照樣出示採樣日後48小時內的核酸檢測證明，而檢測結果未染疫，以及CT值均為大於或等於35(>=35)的核酸檢測證明，即無感染及病毒量極低的人士均可入境。而未能出示者不可登機、登船或登車。

有關入境者需要出示一份無染疫的檢測結果證明，有效期為採樣日後48小時內；又或者同時出示兩份結果為染疫，但CT值均為>=35的核酸檢測證明，兩份檢測的採樣時間相隔至少24小時，但不可超過72小時，有效期為最近一次檢測採樣日後48小時內。至於中途需轉機、飛機轉船或轉車場，所有中途站停留不超過24小時者，核酸檢測證明有效期可根據首站登機的時間計算；另上述有效期以航班表原定登機時間計算。

中心指出，有關措施參考了國務院聯防聯控機制日前公布的優化防控措施，接受確診但CT值為>=35的核酸檢測證明，其主要是考慮到在香港、台灣或外國逗留人士新冠病毒感染率高，有些已康復的人士會反覆出現「復陽」現象(即體內殘留病毒)，但並無傳染性。另一方面，一次核酸檢測結果確診但CT值>=35，不一定表示沒有傳染性，需要根據CT值的動態變化來判定，因為在感染的早期CT值會>=35而具有傳染性，CT隨後會下降至少於35；在感染恢復期，CT值會再次上升至>=35，在此時，一般不再具有傳染性。