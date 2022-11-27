13位學生獲生命科學獎學金　得獎者獲5萬港元

香港生命科技青年會於早前設立了「香港生命科學獎學金計劃」，以支持優秀的本科生於本地六所大學攻讀生命科學或生物醫學課程。經過專業評審篩選，最終共有13位學生獲獎，分別來自香港大學、香港科技大學、香港中文大學和香港浸會大學。獎學金計劃於昨天中午舉行了頒獎典禮。 大會又指，青年會首年度投放高達100萬港元予獎學金計劃，每位得獎者在修讀本學年時可獲得5萬港元的獎學金，並保送本會師友計劃裝備未來職場所需的知識和技巧，以及優先申請本會夏季實習計劃。

科技創新界議員邱達根致辭時提到，現時本港及中國內地均非常重視科技發展，港府更以成為國際科技中心為目標，因此最需要的就是科技人才。他亦感謝香港生命科技青年會在適當的時機設立獎學金計劃，為未來科技行業培育人才。 此外，香港大學副校長（教學）何立仁、香港中文大學協理副校長（創新及企業）李康善，以及香港浸會大學副學生輔導長暨事業策劃中心主管鄧藹儀等人士亦出席頒獎禮。

獲獎學生蘇柏安表示，這項獎學金計劃旨在為生命科學專業的學生提供有關生物技術行業發展的知識和經驗，師友計劃和實習計劃讓我們了解關於生物科技企業的運作方式，使我能為未來的職業發展做好準備。另一位得獎學生曾鈺華則感激青年會給予寶貴的學習機會，培養學生成為生命科學的專才。曾亦指出，雖然學校提供充裕的教育資源，但在實踐方面始終有所限制。獎學金計劃剛好填補這個缺口，提供學以致用的機會，讓學生了解有關未來進修和發展事業的領域，包括研究、創業和醫療保健行業。