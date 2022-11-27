低息借貸買樓挽留人才　公院醫護嫌棄　流失率高企

醫護流失率急增，為了挽回人才，醫院管理局近年一再出招，包括延長退休年齡及新增副顧問護師職位等，早前更推出置業低息貸款計劃，員工服務滿3年，貸款額為該員工48個月的基本月薪，上限600萬元，利息僅1%，計劃貸款期20年，希望以協助「上樓」來吸引醫護人員留任。

惟成效似乎不大，本年醫護流失率仍然高企，截至今年4月，醫管局表示，過去一年全職醫生流失率高達7.9%，即約500人，放射及麻醉科醫生更流失達一成；全職護士流失率亦達9.5%，即約2,600人，增幅明顯，情況令人擔憂。

尤其在疫情下，醫護人員工作量大，壓力「爆煲」。在第5波疫情，更一度令公共衞生面臨史無前例的挑戰，急診室更是超負荷。今年3月，網上更流傳一條醫護人員淚灑人前的影片，伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝在員工大會上，提及急症室醫護人員處理新冠患者安排時，眼見同事們工作辛苦感觸落淚，直言：「捱得好辛苦！」他憶述疫情最高峰時稱，急症室高峰時期一度有403名確診患者滯留，病人數目太多，醫護人手不足，即使總動員亦難以負荷。