東方日報A1：病房塞到爆　近半前線想劈炮

疫情將近3年，公立醫院人手一向緊張，人才流失嚴重。工會公布前線醫護及支援人手不足的問卷調查，當中97%受訪者表示，疫情期間工作量增加，而89%人認為，所屬部門人手不足，更有43%表示曾考慮劈炮辭職，情況駭人。有前線支援員工指一間病房塞爆50至60人，人手最為短缺時要一人負責整個病房的清潔及運送工作，直言「做到喊」。工會促請當局正視前線醫護及支援人員訴求，改善工作待遇，增聘人手；亦有議員建議當局提升薪金由每年加薪2.5%增至5%。

香港醫療人員總工會於本月7日至18日期間收集了892份在職醫管局前線會員的電子問卷，當中近70%為前線支援職系員工，包括病人服務助理、行政助理和運作助理等，及約20%為護理人員。他們均稱，前線醫護工作量大且人手不足，有不少人曾考慮辭職。工會副主席吳偉玲表示，現時每個病房的支援人員流失率約10%至15%，即每20人便有兩至3個人離職，嚴重的更高達20%；疫情期間亦有前線人員病倒，以小欖醫院的病人服務助理為例，人手由原本的6人變為3人，需要照顧的病人卻增加，工作量不堪負荷。

蘇小姐於仁濟醫院任二級工人，在前線工作26年，她指疫情下支援系工作量大，她負責的內科，一間病房平均50至60個病人，高峰期間更逾70人，人手嚴重短缺。雖然醫管局聘請外判員工，惟疫情期間外判員工無法接觸病人，原本3至4人負責一個病房，只剩下她一雙手，工作辛苦、情緒低落，她直言：「沙士都冇咁嘅情緒」，有不少員工「做到喊」、「人都癲」。她又不滿管理職位不斷增加，前線人員數量卻未有提升，對此感到失望，並理解醫護離職原因，認為「唔值得留低！」

據醫管局數據顯示，疫情至今病房床位的使用率高達96.5%，部分醫院更一度超過100%。於急症室工作的前線人員雷小姐稱，由於病房緊張，病人長期需要等待病房，病人長期滯留急症室，普遍要等約6至8小時，更甚者要等12小時。工會亦稱，由於普通病房不足，部分病床放置的床位會超出原有規定，令病房病床變得密集。

議員梁子穎指出，要負責厭惡性工作的前線人員，起薪點與文職人員相差無幾，均為1.2萬元，工作量極大但待遇不足。他批評醫管局對支援職系員工的薪金福利不足，更有上司叫醫護人員取消例假、年假，長遠而言，不利士氣及職業健康。本年度醫管局獲撥款約921億元，不斷增加高層職位，前線人手卻不斷流失，肥上瘦下，他質疑當局是否用得其所，呼籲提高起薪點至1.5萬元；增加假期至14日；資助支援職系人員培訓等；以及簡化招聘程序，盡快增加人手，減輕工作負荷，吸納人才。

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