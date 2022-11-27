文化界表演觀眾人數維持85%限制　西九文化區冀再放寬要求

政府早前已「碎步式」放寬防疫措施，包括為遊客推行「團進團出」安排。有西九文化區董事局成員今早(27日)在電台節目表示，港府早前允許「黃碼」旅客進入博物館，包括西九文化區的博物館，相信對遊客及博物館都是好的一步，播疫風險也不高；惟受限於文化界表演觀眾的8成半人數限制，很多受歡迎的表演未能滿座，他期望當局進一步降低限制。

該成員又指，香港故宮文化博物館及Ｍ+博物館的藏品，均屬世界級，除了讓本港市民有機會看到藏品外，有信心本港鬆綁防疫限制後，可吸引全球遊客遊覽。此外，雖然香港故宮主要展出北京故宮的歷史藏品，但他認為展覽並非單向，希望可將西方文化帶到香港；M+博物館展出當代藝術品，相信可交流不同文化。

另外，該成員身兼香港泰國商會主席，指出本港與東盟往來頻繁，合作非常重要，加上現今的地緣政治下，本港會更重視與該區的發展。早前特首已率領20多名商貿代表團訪問泰國，認為意義重大，帶出香港或可加快復常的訊息。防疫方面，包括泰國在內的東南亞地方較保守，目前仍有近半人戴口罩，相信港人在當地可適應。