疫苗保障基金上月接31宗申請　新增傷害個案共獲賠792萬元

本港的新冠疫苗接種計劃已開展接近2年，市民針後或現不同副作用。根據政府更新的疫苗基金申請概覽文件顯示，截至10月23日，由政府撥款10億港元成立的疫苗異常事件保障基金，在過去的一個月中再收到31宗申請。當局完成因果評估後，當中增31宗傷害個案獲批保障金，發放金額總數為792萬港元，包括速發嚴重過敏反應、面癱、心肌炎或心包炎等個案。

基金目前已為1宗死亡個案發放200萬港元；亦為合共373宗傷害個案，累計發放7,295萬港元。而截至上月23日，港人已接種共約1,976萬劑新冠疫苗，保障基金也累計接獲1,158宗申請。專家委員會完成803宗個案的因果關係評估，其中468宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，335宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。

保障基金現時已處理1,038宗個案，處理中的120宗個案包括尚待申請人交回所欠文件或資料、尚未取得專家委員會評估結果、以及專家委員會評估為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，而尚未取得相關醫療機構提供的資料或正進行嚴重程度評估等個案。