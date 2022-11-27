航運業未來發展趨高增值　力拓海運空運物流業版圖

本港銳意推動高增值航運業集群的發展。財金官員今日(27日)發長網誌表示，香港一直保持世界十大港口的地位，但吞吐量在過去十年卻呈緩慢下降趨勢，本港要發展高增值部分是航運業未來的出路，他解釋全球貿易中有八至九成的貨物是靠水路運輸，涉及的產業領域廣泛，從船舶製造、維修；船隻的買賣融資和保險；船舶代理、船隊管理，以至航運服務相關的仲裁等，整個產業群非常龐大。

他指出，在高增值海運業集群方面，目前本港有大約900家與航運相關的公司提供多元化的海事服務；由香港船東和船舶管理公司擁有及管理的商船船隊，以總載重量計，佔全球總量的一成，是全球第四大的船舶註冊處；每周有大約270班國際貨櫃班輪，連接全球近600個目的地；在海事保險方面，為全球大部分遠洋船舶承保的國際保賠協會集團(IG)13家成員中，有12家在香港設有辦事處，再加上中國船東互保協會的香港分支，讓香港成為倫敦以外全球第二大的海事保賠保險中心。

此外，波羅的海國際航運公會(BIMCO)在兩年多前，將香港納入為全球四大國際海事仲裁中心之一；過去幾年，政府推出了多項稅務優惠措施，以推動高端航運服務業的發展，包括2020年透過稅務寬減支持船舶租賃業務及海事保險及今年7月實施了向船舶代理商、船舶管理商和船舶經紀商，提供利得稅半稅優惠（即稅率為8.25%）等。在國內國際雙循環的發展格局中，香港的高增值海運服務可發揮聯通內地和國際的作用，也有助香港在融入國家發展大局的同時，服務國際市場。

至於在高增值空運物流，他提到香港機場與大灣區之間正開拓「海空貨物聯運」發展模式，機管局在東莞設立上游「香港國際機場物流園」，及在香港機場設立「空側海空聯運貨運碼頭」，讓內地出口貨物可在預先完成安檢後直接運達，再利用香港的國際航空網絡，毋須重複安檢程序無縫轉運到世界各地。國際空運貨物亦可利用上述路線逆向進入內地。