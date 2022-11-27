制訂舞台新指引查核安全　楊潤雄：正揀選合適表演作試點

Mirror演唱會意外發生近4個月，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(27日)表示，港府正與業界商討制訂舞台新指引，包括是否加入第三方或獨立查核舞台安全，在方案出爐前，將繼續沿用現行短期措施。他又回應亞洲七人欖球賽港隊播國歌及展示區旗出錯，指暫時沒證據顯示事件涉及其他政治運動，當局將繼續搜集證據，嚴肅跟進。

楊潤雄今日(27日)在電視節目上表示，港府一直與演唱會業界商討制訂舞台新指引，包括加入獨立第三方，檢查表演舞台的安裝工程。政府目前正挑選合適的表演作試點，會傾向揀選比較大型的活動，具體了解要查核哪些項目才能最有效配合業界需要。在訂立方案前，將繼續現行的短期措施，包括暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置等。

此外，就香港欖球隊於國際賽連番經歷播錯國歌及展示區旗出錯等事件，楊潤雄指，暫時沒證據顯示，事件背後牽涉其他政治動機，惟亦不會隨便作出結論將其稱爲個別事件，重申事態嚴重，調查仍然進行中，將會嚴肅處理。他又表示，已與港協暨奧委會制訂新的指引，若往後再發現問題，現場運動員將懂得處理。