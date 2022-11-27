疫情下高中生壓力增　6成受訪者日均補課2小時或以上

持續近3年的新冠疫情下，莘莘學子斷斷續續面對停課、網課和復課，除了需要適應不同學習模式，亦影響社交能力，中四至中六學生因將要面對中學文憑試，壓力倍增。有組織早前進行了關於「疫情下高中學生精神壓力」的調查，結果顯示，50%學生日均補課2小時，更有10%學生補課3小時以上，56%為補課感壓力，而學生最擔心的學科成績為英文，佔近70%。

香港學術及教學交流協會於今年9月至10月期間，以網上問卷形式，向中四至中六學生進行了有關問卷調查，共獲510位學生回應。結果顯示，56%受訪者會為補課感壓力，當中58%集中力下降、55%感焦慮，以及46%記憶力下降。此外，由於疫情下保持社交距離，74%覺得自己英文口語能力下降，有47%人則認為中文口語能力下降。此外，有75%人對應考DSE無信心。

協會發言人林栢勤分析指，學生最擔心的學科成績為英文，「過去2年主要是在家學習，擔心沒有時間追進度，平時在家缺少操練，亦擔心臨場考試發揮不好」，另因同學間減少了實體互動，較難從中互相學習，亦缺乏了參加不同的聯校演講比賽機會，故自覺英文口語水平下降。他建議，教學團體可為學生提供更多4至5人小組說話訓練，坊間亦應推廣「人性化教育」，即善用即時通訊應用程式了解學生學習進度之餘，亦關心學生的情緒健康。他又倡善用教育科技，利用AI大數據庫依據學生的能力，提供自動化個人評估報告，提升教師的教學效率，從而減少對學生過分密集式的操練。