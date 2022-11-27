逾9成半人支持社區墟市恒常化　團體促成立種子基金助基層創業

政府早前在《施政報告》中提出投放資源舉辦「周末市集」，推動多元化本土經濟。有團體早前向市民就「周末市集」進行問卷調查，並於今日(27日)公布結果。調查顯示98.8%受訪者支持社區墟市或市集於全港18區舉行並恒常化；97.5%受訪者同意社區墟市能夠為基層婦女及年輕人在疫情下提供創業及就業機會；亦有逾9成人認為社區墟市能推動經濟發展。團體認為，政府未有周末市集的具體政策詳情，期望政府可推動基層墟市，成立種子基金，開放閒置用地，恒常舉辦墟市。

撐‧基層墟市聯盟本月4至22日收集了161位市民回應，年齡層由15至55歲不等，過半受訪者平均收入少於1萬港元。調查反映市民肯定社區墟市對本港經濟及社會價值的作用，並期望周末市集能讓基層市民充分參與。墟市對基層市民，尤其是無法全職工作者幫助甚大。單親媽媽阿華第一次參與墟市，她說養育3個女兒並不容易，故6年前便辭去便利店的工作，專心照顧女兒，又指自己不懂得網上宣傳，市集令她有機會推廣自己的手作品。她稱，手作品基本上由兩位15、16歲的女兒製作，旨在讓她們提早適應社會，自力更生。其女兒約6年前開始學習勾織，因身邊朋友稱讚、詢問在何處購買，她們才開始售賣手作品，幫補家計。

原本是小店店主的鳳姐，主要製作十字繡及電動木刻，2017年開始參與墟市，她認為墟市主要尋找手作店主或家庭主婦等個人檔主，意義非常大，既可擴闊社交圈子，亦可推廣手作。聯盟計劃幹事姚舒敏表示，政府今年在全港5區舉辦周末市集，惟公眾未能在事前得悉申請途徑和活動流程。據團體觀察，大部分參與的商店為大型品牌，未見有基層市民的攤檔，期望政府接下來的周末市集能夠透明化申請流程，讓公眾可自行申請，並開放閒置用地以恒常化舉辦墟市，以實際行動支援基層。