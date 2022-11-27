今增8033宗確診 多20患者亡 當中14人已打至少3針

本港新冠疫情近日疑有升溫迹象。衞生署衞生防護中心公布，今日(27日)本港新增8,033宗確診個案，包括7,530宗本地個案，以及503宗輸入個案。醫管局則新增20宗確診病人在公立醫院離世，屬近日新高，死者分別為14男6女，年齡介乎65至95歲，有5人來自院舍。另外，有2名死者已打4針；12人已接種3針疫苗。第5波截至目前累計10,479名新冠死者。

至於變種株方面，今日沒有新增相關個案。而截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1亞系個案，本地個案中亦累計發現80宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增12間院舍出現個案；涉及11間安老院舍及1間殘疾院舍，共有15名院友及1名職員染疫，故有27名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，由於今日是假期，故沒有新增呈報個案；不過依然有3間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。