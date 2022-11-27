團體免費篩查心血管硬度　僅3成深水埗居民處正常水平

施政報告早前提出「基層醫療服務發展藍圖」，以推動基層的醫療及健康教育等。有社區團體今日(27日)免費為逾3,000名深水埗區居民，提供心血管硬度檢測篩查服務，助市民了解心血管狀況及中風風險，提升居民對保持身心健康的關注，又期望能達致社區「預防」的成效，從而減輕公營醫療系統負擔。

香港社區醫療教育服務協會聯同深水埗居民聯會及深水埗民政事務處，在今年5月起於區內舉辦近40場心血管硬度檢測篩查，共3,048名社區人士受惠服務。是次篩查中，僅3成人的2項檢查均處於正常水平；近1成人的中心動脈硬度指數(AVI)處於高水平；約4成人的上臂動脈硬度指數(API)偏高，且隨着年齡的增長而上升，反映上臂外周動脈血管彈性有下降的迹象，預示正患上高血壓或未來患上的概率增加。

協會會長張漢明建議，市民要定期測量血壓，進行適度的带氧運動，同時注意減少攝取高脂、高膽固醇及高鹽份的食物，要進食足夠的蔬菜，保持心境開朗。深水埗民政事務專員黃昕然表示，是次活動期望能提高市民對心血管病的關注，從社區層面推動及普及基層醫療和健康教育，提升大眾預防疾病的意識，有望減輕公營醫療系統壓力。