車Cam直擊：私家車打尖硬闖停車場　海港城保安肉身當關

假期司機，顧名思義是部分市民會在假期才會駕車外出，導致各區尤其商場泊車位爭崩頭，不過都要小心駕駛。有私家車司機今日(27日)於社交平台上載一段約39秒的車Cam片，只見一向在假期人多車多的尖沙咀海港城外，出現長長車龍輪候進入商場停車場，而左方一輛白色私家車多番嘗試打尖，但被在場保安以肉身阻擋。拍片車主更在貼文留言道「人無恥便無敵！打尖強行入停車場」，並與一眾網民大讚該保安盡責，並不齒該白色私家車打尖行為，狠斥司機危險駕駛。

該段車Cam片段攝於昨日(26日)傍晚6時許，只見海港城停車場外人來人往，而錄片車輛前方有2架私家車正輪候，不過車龍左方卻突然有一輛白色私家車意圖打尖，在場的保安員見狀上前向該車司機說明需排隊輪候時，該車卻突然向停車場入口駛去，保安迅速走到車前舉起手示意停駛，惟司機仍未有理會繼續踩油欲硬闖，但仍被保安肉身阻擋，場面相當驚險。

不少網民看畢片段後，均盛讚保安員「真係非常專業」、「值得一讚」，又言「保安大哥好波」、「真係要去信讚個職員」，對於白色車司機欲打尖兼硬闖停車場的行為，一眾網民批評其危險駕駛，直言「想謀殺啊，人哋保安已經用身體阻擋你啦，你仲開車，當人條命唔係命呀！」更呼籲拍片車主舉報該司機「呢啲自私及危險行為唔可以放過⋯告發佢」。