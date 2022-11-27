多54個地點納強檢　涉西半山禮賢閣及上水皇府山

再增54個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該54個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬鞍山觀瀾雅軒5及6座

2.將軍澳日出康城Marini 3座

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田博康邨博逸樓

2.何文田何文田邨適文樓

3.秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

4.藍田藍田邨藍蔚樓

5.粉嶺嘉盛苑嘉耀閣

6.牛池灣瓊山苑瓊琚閣

7.屯門新圍苑新凱閣

8.長沙灣凱樂苑凱莎閣

9.將軍澳將軍澳中心12座

10.荃灣青山公路荃灣段520號蔚景花園

11.將軍澳叠翠軒2座

12.鰂魚涌太古城逸天閣

13.深井海韻花園4座

14.將軍澳將軍澳廣場3座

15.荃灣尚翠苑翠庭閣

16.長沙灣李鄭屋邨禮讓樓

17.屯門海典軒2座

18.大圍秦石邨石晶樓

19.牛池灣彩雲一邨伴月樓

20.馬鞍山馬鞍山中心3座

21.大埔富雅花園4座

22.馬鞍山迎濤灣2座

23.長沙灣昇悅居8座

24.上水翠麗花園1座

25.天水圍天頌苑頌浩閣

26.鰂魚涌康景花園A座

27.屯門寶怡花園3座

28.馬鞍山新港城E座

29.鰂魚涌逸樺園2座

30.大埔海日灣II10座

31.青衣翠怡花園7座

32.天水圍嘉湖山莊美湖居7座

33.馬鞍山銀湖．天峰1座

34.紅磡海逸豪園10座

35.屯門海麗花園1座

36.馬鞍山迎海．星灣御22座

37.觀塘祥和苑和均閣

38.東涌東堤灣畔9座

39.元朗朗晴居6座

40.荃灣荃灣城市廣場B座

41.沙田花園城雅麗苑

42.沙田御龍山6座

43.荃灣享和街51號都城大樓

44.屯門華都花園4座

45.九龍塘寶能閣1期

46.元朗朗怡居5座

47.石硤尾大坑東邨東滿樓

48.上水皇府山6座

49.堅尼地城翡翠閣A座

50.半山區禮賢閣C座

51.紅磡海逸豪園3座

52.紅磡黃埔花園百合苑4座