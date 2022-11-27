港大生持文宣鮮花　疑校內辦悼念活動　保安報警後散去

內地因應新冠肺炎疫情持續進行防控工作，惟有多地爆發民眾活動，而新疆烏魯木齊日前更出現住宅大樓火災，造成多人死傷。據香港大學學生會刊物《學苑》今日(27日)在社交平台報道指，該校有中國留學生於大學街持文宣及鮮花，悼念烏魯木齊大火死難者，而校方報警後，有警員到場並記錄相關學生資料後離去。

港大晚上回覆東網查詢時表示，傍晚時分，有人在校園內派發及張貼宣傳物品，保安人員上前了解惟他們拒絕透露是否港大學生和相關活動，保安人員擔心有公眾秩序問題，於是求警協助。警員到場了解後，初步確認有關人士為學生後離開，而有關學生其後亦自行離開。

此外，有社交平台亦流傳一張10名穿黑色上衣的男女，手持白紙並站在港大校內，另有一張寫有「為新彊的遇難同胞默哀」的紅色海報張貼在前往大學圖書館的道路上。據港大稍早回覆，該批男女為心理學學生，當時正在做功課，惟由於沒有詢問他們有關行動目的，故未知白紙上內容為何，並強調與聲援內地事件無關，且隨後已解散；至於紅色海報方面，校方則表示完全沒有看見相關物品。