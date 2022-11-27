政Whats噏：犠牲假日上安全課程　陸瀚民獲發平安咭

雖然今日(27日)係假期，議員陸瀚民依然要「朝9晚5」，參加有關建造業嘅強制性基本安全訓練課程，完成大約7.5小時嘅安全知識學習之後仲獲發平安咭添！然而陸瀚民並非從事建造業，犠牲假日以換取平安咭，莫非佢打算轉行？

其實陸瀚民早前仲報咗名，今日參與一個有關跑步嘅賽事。而佢之所以放棄原有嘅假日安排，事關佢係《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》委員會嘅委員，冀由政策角度審議條例之外，亦希望以工友嘅角度，了解建造業從業員日常面對嘅工地安全情況，所以一見到有相關課程就立即報讀。

儘管今日嘅課程名為「工地基本安全」，但陸瀚民話當中嘅知識並唔簡單，其中正確佩戴安全帶嘅訓練就十分重要。另外，又要實習佩戴全身式安全帶及使用防墜扣、安全帽連Y型下頷索帶。佢話工業安全係要多方面嘅配合，僱主既要提供安全嘅工作環境同合格嘅安全設施，工友亦要使用安全設備同遵守有關安全規例；政府亦須嚴格執行相關法例以及監管、積極宣傳及推廣全面嘅安全教育，先至可以減少工業意外，改善工地安全。