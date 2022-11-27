政Whats噏：大舉興建簡約公屋　議員質疑錢從何來

為咗配合輪候公屋時間「封頂」嘅目標，政府上月發表嘅《施政報告》就提及未來五年公營房屋總建屋量較上一個五年期大幅增加約五成、以及興建3萬個簡約公屋，雖然當局早前表示，已覓得頭幾幅可用作興建簡約公屋嘅土地。不過議員江玉歡就留意到起屋不但需要土地，資金亦同樣重要，然而佢撳過計數機，發覺簡約公屋同正常嘅公屋，兩者嘅造價相差唔大，若果簡約公屋只屬臨時性質，就似乎唔係咁划算。

江玉歡喺社交平台貼文，話根據政府資料，興建每個簡約公屋嘅單位造價為20多萬元至60多萬元，視乎單位大細；由於當局曾講過話單位會以家庭優先，即是話造價較低嘅單位為數應該唔多，若果平均計算，興建簡約公屋怕且都要50萬元一個單位，相比一個正常嘅公屋單位造價65萬元，簡約公屋嘅造價唔算便宜。加上當局又曾表示簡約公屋選址，每個規模唔會少於1000個單位，換言之，每個簡約公屋項目需財約5億，如果起6個項目就要用30億元，而呢筆錢就可以興建相當於4600個正常嘅公屋單位。

另一方面，政府揚言已搵到足夠土地，未來10年興建30多萬個公屋單位。江玉歡話若果資源充裕，當然係支持政府提供額外嘅簡約公屋單位。但佢質疑簡約公屋同正常公屋嘅資源來自同一個荷包，到底房委會能否有足夠資源應付兩者嘅建屋數量？還是簡約公屋會導致興建公屋嘅資源縮減？佢認為問題值得探究，當局亦要交代錢從何來。

就解決房屋問題，江玉歡話真正嘅策略不止講求目標，仲要指出問題同解決方法，當中資源何來係重要一環。佢又以錢幣嚟形容事情總有兩面，既要講實質行動、又要講求資源，否則就難以縱觀問題全貌，更遑論對症下藥。