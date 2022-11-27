政Whats噏：大舉興建簡約公屋 議員質疑錢從何來
2022年11月27日 22:49
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議員質疑房委會能否有足夠資源應付簡約公屋同正常公屋嘅建屋數量。
為咗配合輪候公屋時間「封頂」嘅目標，政府上月發表嘅《施政報告》就提及未來五年公營房屋總建屋量較上一個五年期大幅增加約五成、以及興建3萬個簡約公屋，雖然當局早前表示，已覓得頭幾幅可用作興建簡約公屋嘅土地。不過議員江玉歡就留意到起屋不但需要土地，資金亦同樣重要，然而佢撳過計數機，發覺簡約公屋同正常嘅公屋，兩者嘅造價相差唔大，若果簡約公屋只屬臨時性質，就似乎唔係咁划算。
江玉歡喺社交平台貼文，話根據政府資料，興建每個簡約公屋嘅單位造價為20多萬元至60多萬元，視乎單位大細；由於當局曾講過話單位會以家庭優先，即是話造價較低嘅單位為數應該唔多，若果平均計算，興建簡約公屋怕且都要50萬元一個單位，相比一個正常嘅公屋單位造價65萬元，簡約公屋嘅造價唔算便宜。加上當局又曾表示簡約公屋選址，每個規模唔會少於1000個單位，換言之，每個簡約公屋項目需財約5億，如果起6個項目就要用30億元，而呢筆錢就可以興建相當於4600個正常嘅公屋單位。
另一方面，政府揚言已搵到足夠土地，未來10年興建30多萬個公屋單位。江玉歡話若果資源充裕，當然係支持政府提供額外嘅簡約公屋單位。但佢質疑簡約公屋同正常公屋嘅資源來自同一個荷包，到底房委會能否有足夠資源應付兩者嘅建屋數量？還是簡約公屋會導致興建公屋嘅資源縮減？佢認為問題值得探究，當局亦要交代錢從何來。
就解決房屋問題，江玉歡話真正嘅策略不止講求目標，仲要指出問題同解決方法，當中資源何來係重要一環。佢又以錢幣嚟形容事情總有兩面，既要講實質行動、又要講求資源，否則就難以縱觀問題全貌，更遑論對症下藥。