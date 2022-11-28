關愛隊預算減半　 社團「硬啃」維持影響力

政府將在18區設立「地區服務及關愛隊伍」。早前有消息指，政府計劃向每隊提供每年約100萬元預算，惟近日風聲有變。據悉政府計劃大幅縮減預算，由原本每年約100萬元減至50萬元。有社團人士坦言50萬元並不足夠，不過為保持地區影響力，無奈之下唯有「硬啃」。另外，消息指關愛隊最快要待下年中方能在全港推行，而考慮到每區情況不一，所以政府對每區關愛隊要求的績效指標(KPI)不會劃一， 但就有不成文規定要求參與關愛隊的組織過去必需曾舉辦「愛國」活動。

早前政圈盛傳，當局每年會提供逾4億元，予團體和組織成立18區關愛隊，每隊每年預算為約100萬元，不過據悉預算近日大幅減少至50萬元，而有關預算並不將團體的人手開支計算在內，預料只供作購買日常物資或舉行活動之用。

有社團中人直言，每年只有50萬元實在不足夠，要維持關愛隊正常運作，唯有依靠社團自己籌款，換言之，有意擔任關愛隊的團體需備一定的籌款能力。由於關愛隊涉及地區運作，變相要「貼錢」營運。向來深耕社區，聯繫基層群眾的新界社團聯會、九龍社團聯會及香港島各界聯合會等「三大社團」，為免其地區影響力拱手讓予各同鄉會，無奈之下唯有「硬啃」。有政界中人亦預料，政黨躋身關愛隊的機會不大，事關當局擔心各大政團會因為關愛隊營運權問題而產生利益衝突，免得出現「打大交」的情況。即使是同鄉會、社團等組織，亦不能承包太多隊關愛隊，預計政府會就承包數目「封頂」。

政府早前又透露18區關愛隊，明年初會先在荃灣及南區試行，消息指兩區的營運經費，會先由民政事務總署內部調配，至於餘下的16區要待政府來年撥款才能開始營運，預計最快都要明年7、8月才能正式推行，而政府目前尚未就荃灣區的關愛隊作出招標。

據悉，承辦關愛隊的團體必須已成立至少5年，服務承包期則為兩年。考慮到每區情況不一，居民的需要都不盡相同，故政府不會為18區制定統一的KPI，有關要求將會按各區實際需要而定。此外，當局並不會明文規定承辦關愛隊的地區團體需要「愛國愛港」，但就會視乎有意參與的組織，過去曾否舉辦「七一活動」、「宣講會」等「愛國」活動。