逾千戶搬入同心村　劏房戶環境好轉　盼可住到上公屋

官商民三方合作興建全港首個大型過渡性房屋項目「同心村」今年5月陸續入伙，至今近半年已有逾千戶家庭入住。有住戶分享指，以前住劏房面積狹窄、衞生環境欠佳，每月更要面對沉重租金及開支，夫婦關係日漸緊張；直至入住同心村後，居住環境才得以改善，夫婦關係終漸趨和諧，「希望可以住到上公屋為止！」

梁太輪候公屋3年，原居於葵涌區約120平方呎的劏房，廚房與洗手間相近，沒有獨立煮食空間，衞生狀況欠佳，而住屋開支佔每月收入的70%，包括7,000港元房租、電費等，夫婦生活壓力日增。入住同心村後，居住環境得以改善，不用擔心食水衞生等問題，月租只需2,800港元，感嘆「荷包終於有錢剩！」，將留待他日公屋裝修之用。歐太一家三口之前居於200多平方呎的天台屋，她形容屋內「又熱又焗」，多玻璃門且沒有防護網，時刻擔心幼女安全，搬進同心村後，家居安全有改善；又指以前幾乎足不出戶，現時女兒在村內報讀多個興趣班及常到公園玩。

香港聖公會福利協會助理總幹事姜彩燕介紹，同心村樓高4層、共有8座住宅大樓，均採用「組裝合成」建築法建成，能提供1,800個單位，當中可分為1人、2人、3人、4至5人及無障礙單位，目前入住率為60%，單位租金則由2,370元至4,950元不等，其中以1人單位及4至5人單位最受歡迎；村內更設有綜合社會服務大樓、自助洗衣閣、便利店、大廣場等，照顧居民日常生活需要，並會定期舉辦活動，鼓勵入住居民參與。另外，姜擔心「簡約公屋」削弱過渡屋競爭力，盼望政府屆時可互相配合，向更多輪候公屋人士宣傳過渡性房屋，讓市民選擇。