擬設第3間羈留所專押高風險人士　入境處32人應變隊佗槍防滋事

入境處以往處理的免遣返聲請者中，近99%的個案非真正難民，來港目的只是「搵快錢」，部分人更犯下嚴重罪案，甚至勾結本地黑幫從事不法活動，對本港治安構成潛在威脅。部分服刑完畢，等候遣返的假難民屬高安全風險人士，本港現時有兩所專門羈留該類人士的院所，其中一所由入境處管理，處方特設一隊佩備槍彈的緊急應變隊，可有效應付滋事的假難民。

入境處副處長戴志源表示，現時有兩所羈留中心，可用於羈留等候被遣送離境或遞解離境，以及等候其聲請最終裁定的聲請人，據過去數年所見，中心接收由懲教署服刑期滿的囚犯愈見增多，他們的背景亦愈見複雜，部分人曾干犯謀殺、傷人、販毒或搶劫等嚴重罪行，他們在中心內會製造各種滋擾以表達不滿，如去年的5月及8月，青山灣入境事務中心內分別有30人及25人集體生事，以拒絕進食及搗亂等不合作方式對抗管方。戴強調，羈押服刑完畢的聲請人是經過風險評估，具有潛逃或再干犯罪案機會。

兩所專羈押高風險假難民的羈留中心，分別是青山灣入境事務中心及大潭峽懲教所，後者由懲教署管理，可容納人數分別是500人及160人，現時青山灣入境事務中心的收容人數約300人，暫未達爆滿程度。保安局早前提出擬改裝勵顧懲教所，作為第3個羈留中心，戴指現時未有具體的時間表，需留待局方進一步計劃。

為應付勢力日益壯大且體形健碩的受羈押假難民，入境處在2020年6月成立了一支由32人組成的緊急應變隊，他們會作為先遣隊負責應對和處理中心內被羈留人士的衝突事故，並負責中心的高風險押解工作，以及定期進行搜查、夜間巡邏及巡視外圍等職務。