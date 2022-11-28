東方日報A1：假難民禍港不息　1年又燒13億　入境處遣返不遺餘力

假難民為本港帶來嚴重治安及經濟隱患，滯港的免遣返聲請者現時有近1.5萬人，過去10年，港府已為他們狂燒85億元公帑，預算2022/23年度再倒錢落海，耗費近13億元於他們身上。針對假難民，入境處多年來着手打擊，近年亦落實多項措施，包括從源頭堵截、加強打擊黑工及加快遣送等，並取得正面成效，料明年遣返人數將增加兩成至1,200人，勢全方位打擊假難民。有學者批評假難民如同社會毒瘤，建議港府短期應設立禁閉營，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。

入境處副處長戴志源表示，不少聲請者濫用免遣返機制，以遊客身份來港後或從事黑工，一旦被揭發，便以此機制繼續留港，入境處為減少此經濟誘因，已持續針對性執法，重點打擊非華裔人士及聲請者從事黑工的罪行，其中在打擊非華裔人士從事黑工的行動，2020年每月平均進行近750次，2021年月均超過1,000次，今年初至10月更增至月均逾1,100次。值得留意的是，2021年被捕黑工有1,476人，當中30%（438人）屬非華裔人士；2022年初至10月有900人，37%（333人）屬非華裔人士，數字雖反映月均被捕黑工呈下跌趨勢，但涉非華裔的比率卻上升，當中大部分為免遣返聲請者。戴表示，留港聲請者多由同鄉介紹工作，從事飲食及清潔業，處方會繼續透過情報搜集及加強打擊黑工行動，進一步減少聲請者滯留。

戴稱，處方會繼續與內地執法機關合作，從源頭堵截非華裔人士偷渡入境。此外，去年8月生效的經修訂《入境條例》，有助入境處提高審核效率和防止拖延手段，包括可要求聲請者以可理解及溝通的語文通訊、接受身體或精神狀況醫療檢驗的安排等。他解釋，聲請者會想盡辦法拖延留港，如拒絕會面、聲稱文件護照遺失或身體不適等，條例修訂後，入境處在聲請者被拒聲請後，即使在等候上訴結果期間，仍可着手處理他們的遣返安排，包括聯絡領事館及核實相關人士的身份及旅行證件等，當有關上訴或司法覆核完成，即安排遣返。

他續說，將繼續以高效率處理審核聲請及提升遣返人數，現時處理每宗聲請的時間已大幅縮減，由以往25星期減至現時約10星期，新接獲的聲請個案更可即時處理，在2019年初已基本完成審核積壓的聲請個案。他又提到，受到疫情影響，遣送工作受一定程度阻延，但隨着疫情及航班回穩，有信心今年可遣返1,000人，明年可增至1,200人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，滯港假難民不斷衍生治安及非法勞工等問題，儼如社會毒瘤，今屆政府上場前的中環槍擊案，同樣涉及南亞幫鬥爭，至今仍然未破案及起回失槍。他認為，假難民濫用免遣返聲請審核機制，不斷上訴拖延留港，浪費公帑，有假難民更會作奸犯科。

陳批評港府「無遠見」，長期對假難民問題視若無睹，建議應設立禁閉營及收緊甄別機制，若發現申請者屬經濟難民，應立即遣返，長遠應尋求退出聯合國《禁止酷刑公約》。