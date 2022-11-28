商戶疑違反承諾　通宵着招牌燈　環團批燈光約章「無牙虎」

縱使今屆政府擬構建宜居香港，稱「為市民謀幸福」，包括管制噪音等。不過，市區居民深受影響的光污染未見落重墨，上月底才更新推行逾6年的《戶外燈光約章》，要求參與者明年起將招牌、廣告板等提早熄燈1小時，但環保組織「綠惜地球」於10月底在環保署宣布更新《約章》後，到光污染重災區旺角西洋菜南街視察，發現由登打士街至旺角道一段，於晚上11時後，有28家沒有營業商戶的招牌仍亮著。當中兩間有簽署約章，包括旺角城市中心百老滙電器、旺角中心大家樂，被指有違反承諾之嫌，餘下26家並無簽署約章，猶如「無王管」。組織又指，光污染偏布油尖旺、灣仔等商住混合區，例如周大福於銅鑼灣東角Laforet的分店雖有簽署約章，但廣告板於深夜仍亮着，怒批約章是「無牙老虎」。

《約章》亦未有限制戶外燈光，而射燈、LED屏幕愈來愈光，亦令附近居民於單位內難分晝夜。綠惜地球與香港科技大學等合作，過去兩年到西洋菜南街，測量大廈外牆的光度，並利用電腦模型分析。綠惜地球研究員陳霆軒說，研究發現招牌雖位於低層，但燈光反射下，要達10層或以上的位置，外牆錄得的光度才合格，以下的住宅則飽受燈光滋擾，光度已超國際的25LUX建議，受影響戶只能裝窗簾遮光。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗引述環保署數據，指該署自2016推出自願參與《戶外燈光約章》後，涉戶外燈光的投訴不跌反升，由當年的300多宗升至2018年的477宗，2021年才減至353宗，認為去年投訴宗數回落與疫情下的商業活動減少有關，料今年的宗數會反彈。劉認為平衡商業及居民需要下，商戶只要調較照具亮度、照射角度、閃動頻率及熄燈時間，便能紓緩問題，並促當局更新及加緊巡查約章參與者；與屋宇署合作更新招牌登記制度，加入防止滋擾民居及光度要求。

環境及生態局表示，2021年光滋擾的投訴佔環保署整體投訴僅約1.6%，並非主流議題，又說燈光裝置負責人大多於接投訴後已盡量減低光滋擾。而社會未就光滋擾立法達共識，不宜推嚴苛措施。該局又說，《約章》參與者由2016年近千個，增至現時約4,800個，絕大部分都能履行關燈承諾。至於《約章》應否引入光度限制，當局說即使調暗燈光裝置，其他光源累積仍會造成光滋擾。大家樂集團回覆指，該分店由於時間掣故障，招牌未有於預定時間自動關燈，已指示分店盡快維修。百老匯則指，該分店之時間掣出現故障，導致未有控時關射燈，日前已修正問題。周大福珠寶集團表示已即時聯絡商場跟進。