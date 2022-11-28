商場屏幕對到正　夜間光度超標15倍　屋主：燦住頂唔順

射燈、LED屏幕等招牌或廣告板款式層出不窮，光度亦未受限，即使商戶提早熄燈，亦滋擾附近居民生活。60多歲關先生住於旺角花園街一棟舊樓，窗戶對正商場「THE FOREST」的一塊戶外LED屏幕廣告板，他向環團「綠惜地球」表示，廣告板於兩年前設置，每晚一亮燈，燈光便直射入屋，形容「燦住對眼，15分鐘都頂唔順」，客廳、睡房只能分別落下百葉簾、遮光簾，惟燈光仍滲透家中。與年幼外孫女同住的他，擔心幼童長期直視強光會損害眼睛等，但因他已在該單位居住60年，故無意搬走。

綠惜地球於關家的窗旁量度屏幕有多光，發現光度高達409勒克斯(LUX)，較國際照明委員會建議都市地區夜間的光度標準25LUX，遠超15倍。項目主任劉兆朗舉例指，手機iPhone 14 Pro Max調至最光、全白屏時，光度錄得339LUX，變相關家所承受的光，更強於直望調至最光的iPhone，又說射入的光以藍光為主，睡前照射藍光會減少身體分泌「褪黑激素」，損害睡眠質素。而25LUX則相等於已拉下窗簾後，伸手剛好見到五指的光度。

劉兆朗強調，該商場於晚上10時半已熄掉廣告板燈光，較《戶外燈光約章》要求更早，但因當初設計問題，現時在未熄燈前，只能安裝擋板等補救。THE FOREST回覆指，商場收到投訴後已提早於晚上9時關掉廣告板燈光，亦會全面檢視戶外廣告板的亮度、設計及顏色，盡量減低對周邊環境的影響。