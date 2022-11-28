急症醫院均設中風溶栓治療　患者把握黃金3小時救治機會

本港每年平均有約3,000人死於腦血管病，醫院管理局指出，坊間流傳本港僅部分大醫院才提供緊急治療中風服務，令不少市民遇上中風會「揀醫院去」，當局澄清事實上是全港公立醫院急症室都有中風溶栓治療(俗稱溶血針)，故市民若出現中風徵兆，應馬上致電「999」找救兵，避免因遲疑錯失黃金3小時救治機會。有醫生提醒，近年中風人士的發病年齡有年輕化趨勢，40多歲人士中風個案漸增，故年輕人亦不要掉以輕心。

明愛醫院顧問護師(中風科)江珠莉分享指，曾有中風患者在家出現徵狀後召喚救護車，當他知道要送往明愛醫院時就拒絕上車，並打算自行到大醫院求醫，惟出門時「已經行唔到」，最後要重召白車，幸該名患者未有因此延誤治療。53歲中風患者邵先生亦憶述，發病當日突然感到頭暈，一度以為是中暑，幸記得中風資訊，令他提高警覺，並及時送院，經靜脈溶栓治療，10分鐘便大為好轉，留醫3、4日已可出院，現時生活與中風前無異。

每年公立醫院有逾一萬宗因急性中風而入院的病例，當中包括缺血性中風及出血性中風。北大嶼山醫院副顧問醫生(急症科)黃世恒指，本港現時各醫院急症室已有血栓溶解劑的靜脈注射治療，病人出現急性中風後應盡快送院，如患者能在病發起3個小時內到達醫院，並經醫護臨床診斷為非出血性中風，便有很大機會接受靜脈溶栓治療，讓腦血管重新打通，血流得以通過，救活還未壞死的腦細胞。他補充，在黃金3小時接受靜脈溶栓治療，每7人有一人可恢復自我照顧能力，若3至4.5小時內接受治療，則每14人才有一人可恢復，數字相差一倍。而市民可憑「談笑用兵」口訣，判斷中風的先兆，包括說話有困難、面部表情不對稱，或一邊嘴歪掉、手腳無力或麻痹，當出現以上其中一個徵狀便有80%機會是中風。