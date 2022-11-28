二價疫苗即將開打　崔俊明指港人愛外遊　料成接種誘因

政府谷針招數不絕，早前引入復必泰針對Omicron BA.4/5變種株的二價架苗，並於周四(12月1日)開打。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(28日)在電視節目表示，首批約77萬劑疫苗已運抵香港，料已打3針的人已打了差不多半年；加上港人愛外遊，某些地方的防疫施較為寬鬆，為避免感染變種株，相信成為市民打二價疫苗的誘因。

不過，港府暫未建議12歲以下兒童打第4針及二價架苗。崔俊明認為，當局是因應首批疫苗的數量、行政配套、藥物冷凍儲存及人手安排等考慮，故初步容許12歲或以上免疫系統差的合資格人士打針。他以美國為例，現時已允許5歲兒童打二價疫苗，藥廠數據也顯示，二價疫苗的好處較一價疫苗好，也能針對Omicron和變種分支。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日在同一節目稱，昨日(27日)起網上已可預約打二價疫苗，暫有11.6萬人預約，形容數字在預期之內，反映市民都想有全面的保護，但當局無統計最多人預約的年齡組別，料滿50歲的人士會較多。而想打針的長者，若到社區疫苗接種中心拿取即日籌，都可選擇是否打二價疫苗。

對於二價疫苗會否作為第1至3針的選擇，她強調經專家討論後，才決定把二價疫苗作為第4針加強劑。由於本港大多數人已打2針，也有逾8成人打足3針，另有已打3針的康復者不用打第4針，當局要視乎進程，考慮能否把二價疫苗當作第3針。此外，政府已購入190萬劑二價疫苗，其餘批次將陸續抵港，政府會按時安排付運，相信數量已足夠。