海雅實踐多元化發展　引導城市升級轉型

海雅集團作為內地城市綜合體開發與經營商，憑藉雄厚的資本實力，積極引導城市升級轉型，把握城市發展脈搏；近年集團更涉足文化生態旅遊產業、休閒康養小鎮規劃與建設、互聯網與新經濟產業園、金融與證券投資、酒店與物業管理等多元化發展，市值達307億元（人民幣‧下同），在業界名列前茅，下屬成員企業及經營產業鏈管理員工總數分別有42家及逾3.8萬人，因而榮獲「超卓優質內房企業大獎」，樹立業界典範。

深圳海雅（集團）執行總裁涂爾鵬表示，「衷心感謝《東方日報》及《on.cc東網》頒發此殊榮予我們，不僅是對集團的努力予以肯定，亦令全體員工感到鼓舞。」他續指，集團在其父親涂輝龍的帶領下，先在上世紀90年代進駐深圳開設首間百貨公司，及後更上一層樓，轉型發展多所購物中心，並將文化、藝術、培訓等元素成功注入其中，以前瞻性投資眼光洞察土地未來價值，以城市運營者的姿態，肩負社會責任感，為城市的發展和成長前行提供海雅力量，締造購物中心的創新與繁榮。

他又提及，集團投資總額高達110億元的「中山海雅繽紛城」，料在明年底為粵港澳大灣區居民帶來方便及嶄新的生活體驗。項目總佔地352畝，總建築面積達120萬方米，毗鄰廣珠輕軌、廣珠西線高速、廣中江高速接駁、深中通道，以及港珠澳大橋，從容帷幄大灣區一小時生活圈。

據涂氏介紹，「中山海雅繽紛城」以「理念規劃」為切入點，貴為省重點項目，齊備吃喝玩樂、聚會及休閒等功能，集住宅、商業中心、星級酒店、文化中心、親子中心、馬術中心、廣東家電中心等於一身，將會成為中山以至粵港澳大灣區的購物體驗、休閒娛樂勝地。

項目匯聚多個星級品牌，不僅引進（福朋）喜來登酒店，華潤萬家、周大福等諸多國際知名品牌亦會進駐其中，同時，一間本港知名餐飲、酒吧集團亦是繽紛城合作夥伴，購物中心預計率先在明年4至5月封頂，整個項目則料在明年底竣工。

另涂氏指出，了解到80後、90後民眾乃內地重要消費人群，而這批民眾涵蓋單身以至結婚一族，所以他們主力照顧這類市民，其中之一就是特設逾萬方米的兒童親子配套中心，涵蓋奈爾寶家庭中心、早教培訓等，協助城市區域教育產業高速發展，方便家長帶同孩子體驗科普活動，輕鬆享受優質教育。

除此之外，中山海雅繽紛城配備的兩幢甲級寫字樓，商業購物中心頂層更設置全天候24小時開放的主題公園，予年輕人帶寵物散步、飲咖啡，迎合現時的大趨勢。

他又強調，因應電商對內地民眾的巨大影響力，加上零售商業已經遍地開花，所以在「中山海雅繽紛城」中，不僅設有購物中心，同時配備近兩萬方米的海雅文化中心及運動設施、3,800方米冰雪樂園、逾一萬方米馬術配套中心，一應俱全，規模較「深圳海雅繽紛城」還要大。

展望未來，涂氏表示，雖然內地政府管控疫情嚴謹，但集團的商業領域難得在疫情下見增長，不少員工亦加入了集團幾十年，在海雅度過結婚、生仔、退休等人生重要階段，所以團隊發展相對穩定，亦對未來發展充滿信心。

他補充，海雅集團秉持「德行天下，回饋社會」的宗旨，幾十年如一日堅持不懈做慈善，並以企業和個人名義向社會公益慈善事業、救災救濟等捐獻8.3億元，捐建多所希望小學、醫院、敬老院，組織、倡導及募集教育基金1.6億元，支持公路和大橋建設等，未來亦會承先啟後、繼往開來，積極投入慈善工作。