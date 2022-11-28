黎智英8.18非法集結案囚12月　申上訴許可今早高院審理

壹傳媒黎智英因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，被共判囚20個月。其中黎在8.18案中，在區院經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，該案兩罪判監12個月，黎早前就該案提出上訴要求推翻定罪及減刑。高院上訴庭已定於今日(28日)上午10時半處理本案的上訴許可申請，由上訴庭副庭長麥機智，及2名上訴庭法官潘敏琦和彭寶琴審理。本案共有7名上訴人，與黎智英同案的被告李柱銘和何俊仁等，亦分別提出上訴許可申請。由於上訴申請人眾多，預計聆訊需時3天。

就8.18案，黎智英否認組織及參與未經批准集結2罪，經審訊後被區院法官胡雅文裁定2罪均成立，判監12個月。同案另有8名被告亦全被裁定罪成，包括李柱銘、何俊仁、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、區諾軒及梁耀忠，他們分別判監8至18個月不等，其中李柱銘、何俊仁、吳靄儀和梁耀忠獲准緩刑。除梁耀忠及區諾軒不提出上訴外，黎智英與其餘6人均提出上訴申請。

74歲黎智英官司纏身，本周至下月中已有3宗涉及他的案件要審理，包括今日審理的本宗8.18案上訴許可申請；本周四（12月1日）開審的違反港區國安法案件，黎在該案中被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪，同案6名壹傳媒及《蘋果日報》高層在上周二已承認串謀勾結外勢罪，會待全案審結始作判刑，據悉其中的被告張劍虹及陳沛敏等會出庭頂證舊老闆。而在12月10日黎智英會就2項欺詐罪於區域法院接受判刑，在該案中黎隱瞞業主科技園公司，違反地契而使用將軍澳工業邨地段而被裁定罪成。

案件編號：CACC 84/2021