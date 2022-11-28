黎智英涉勾結外勢案准聘英御狀　律政司申終極上訴今午揭盅

壹傳媒黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物之案件，將於周四（12月1日）在高院開審。高院原訟庭上月批准黎聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）作代表律師，律政司早前就此事提出上訴，結果被上訴庭駁回，上訴庭亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度碰壁的律政司上周五（25日）直接向終審法院上訴委員會申請上訴許可，3名法官張舉能、李義及霍兆剛聽畢陳詞後，押後至今（28日）下午4時頒布決定。

如果律政司申請終院上訴許可被否決，針對辯方聘用英國外援的上訴途徑就會止步。不過，根據《港區國安法》第55條，在案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況、香港特區管轄權有困難的情況下，有關案件就能依法送交國家司法機構審理。倘若上訴許可獲接納，則會排期正審，黎智英的審訊或因而押後進行。

上訴庭在初次駁回律政司上訴時指，有傑出的法律專家參與審訊，對國安法的法理發展有着重要影響。律政司之後向上訴庭申請許可往終院上訴時時則表示，讓外地律師參與國安法案件，違背國安法防止外部勢力干預香港事務的原則，更有外洩國家機密之虞。不過上訴庭認為，本案並無涉及關於國家機密的指控，而英國的大律師，亦受到當地的專業守則約束，故拒發上訴許可。至上周五（25日）律政司代表向終院陳詞時則指，《港區國安法》源於內地刑法，有其獨特背景，即使Tim Owen在其他領域上有豐富經驗，但由於他對中國國家安全概念缺乏認識，因此他不可能對此議題有重大貢獻。

案件編號：FAMV 591/2022