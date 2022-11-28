垃圾徵費計劃再起波瀾　指定垃圾袋難產　26份標書全不過關

拖延超過16年的《都市固體廢物收費條例》去年才獲立法會三讀通過，目標為明年底開始實施垃圾徵費。不過，實行在即的徵費計劃再遇波折，環保署證實就負責生產指定垃圾袋的承辦招標因未符合技術要求而取消，將重新招標，有生產商指政府要提供廠房用地及降低門檻要求才有可能投入生產，否則垃圾袋恐要拖延到2024年年中才可投產，意味着明年底實施的垃圾徵費計劃恐要一再延期。

環保署指共收到26份有關投產指定垃圾袋承辦商的標書，但由於所有能完全符合技術要求的標書的標價都高於預期，為更審慎運用公共資源，環保署決定取消今次招標，並重新招標，目標仍是最快明年落實垃圾收費。有參與投標的生產商引述環保署解釋稱「基於公眾利益考量」，當再追問是否所有投標價過高時，署方指將於兩個月內再度招標，承諾會降低要求門檻。該生產商批評當局要求過高，浪費人力物力。

9種指定垃圾袋由3公升至100公升不等，每一個容量均需一部專用機器，廠房所需的空間及樓底高度要求更多，本港甚少地方可以做到，當局未批出標書，無人會開始租廠房，而且標書要求將租金計入成本，他們需要填寫較高的租金金額預算。合約更要求承辦商每年最少做6次測試，確保垃圾袋符合要求，生產商指每年預算數十萬港元做測試，這些都算入成本之內，最快下月重新招標，加上兩個月招標期，明年中才準備開設廠房，保守估計最快要到2024年才可以正式投產。

綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒在電台節目中表示，政府在招標過程與業界欠缺溝通，未能掌握預算，批評當局甩漏，對減廢工作非常不妙。政府在招標文件列出廠房規格，但無提供廠房用地，導致標價高昂，對如期在明年落實垃圾徵費造成隱憂，強調不應走回頭路，政府應加快完成準備工作。