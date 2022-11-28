掉汽水罐襲警及藏雷射筆　29歲無業女罪成囚5個月

2019年「831事件」後兩天，旺角警署外有大批示威者聚集，1名無業女子涉嫌在警署外向警員投擲汽水罐及藏有雷射筆。她否認襲警及管有攻擊性武器罪後受審，於2周前(14日)被裁定罪成，今(28日)在西九龍裁判法院被判監5個月。裁判官指被告否認控罪，經審訊後定罪，判刑須具阻嚇性，被告公然向防爆警察投擲汽水罐，目無法紀，惟考慮到被告更生需要及量刑整體性，因此共判監5個月。

29歲被告龐麗瑩，被控於2019年9月2日，在九龍太子道西142號旺角警署外襲擊一名在正當執行職務的警務人員，以及在同日同地攜有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。控方案情指，當晚約10時，警員張廣銘在旺角警署的水馬外戒備，目擊被告向他身旁的防暴同事投擲汽水罐，然後轉身離開。張追捕被告，沿途被人數次扔雜物擲中。張把被告制服在地後，1名自稱社工的人士攬住被告，表示被告受傷及需要送院。有警員檢查被告傷勢，發現她的左臉、手肘及膝部都有傷。其後被告的背囊內被搜出有頭套、防毒面具及雷射筆等物。

今天辯方進一步求情，同時遞上多封求情信，當中家人的求情信顯示被告有愛心、樂於助人及重視朋友，而她親撰的求情信更表示還押期間獲家人支持，亦為家人帶來不便，反省自由可貴，覺得今次事件的處理方法可以更好，現時非常後悔，冀法庭輕判。裁判官判刑時指，案發於2019年9月，考慮到當時社會氣氛，反修例運動正值高峰，被告公然向防暴警察投擲汽水罐，目無法紀。當日除被告投擲汽水罐之外，亦有其他人打警察，而被告管有的雷射筆，其用作射向警員的風險高。

案件編號：WKCC 1972/2022