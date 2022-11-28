98%僱主滿意本地畢業生工作表現　逾半指需加強行業與院校合作

教育局今日(28日)表示，早前委託一項問卷調查，範圍涵蓋2019年經本地評審公帑資助及自資學士學位及副學位課程的畢業生，調查結果發現，大部分僱主滿意本地畢業生的工作表現。約98%受訪僱主滿意學士學位畢業生的工作表現，其中約78%表示頗滿意或非常滿意；另約97%的受訪者滿意副學位畢業生的工作表現。此外，過半受訪僱主認同需加強行業與院校合作，並願意為專上學生提供工作實習或職前訓練。

調查於去年第4季至今年第2季以問卷形式進行，對象為相關畢業生的僱主，包括私人和公營機構。調查收回超過1,200間公司、機構及政府政策局和部門逾1,500份有效問卷，涵蓋超過1,400名本地學士學位畢業生和近170名本地副學位畢業生，收集僱主對畢業生在9個範疇表現的意見，分別為中英語文能力、數字運用能力、資訊科技知識、分析及解決問題能力、工作態度、人際技巧、管理技巧、工作所需的專業知識，以及時事知識和自學能力。結果顯示，僱主認為各範疇中，工作態度最為重要。

學士學位畢業生表現較理想的範疇依次為工作態度、資訊科技知識、語文能力及人際技巧，在所有9個主要範疇的表現評分，在5分制評核制度中均取得3.5分以上，表示他們的表現較「一般達到僱主的標準要求」為佳；而畢業生的整體工作表現則獲得3.74分，表示已達到甚至偶或高於僱主要求的標準，分數亦是歷年調查中最高。副學位畢業生的整體工作表現取得3.55分，同樣是各輪調查中的最高得分。