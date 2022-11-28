初選47人案　被告袁嘉蔚冀控方修改字眼　法官：不影響判刑

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，當中戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等已30人已表明會認罪，待排期作正式答辯；其餘17人不認罪，案件將會在2023年1月17日作審前覆核，預計需時1日。其中1名認罪的被告袁嘉蔚，則對部分控方案情有爭議，高院今(28日)開庭處理。3名指定法官聽罷陳詞後，認為相關段落並不影響判刑，辯方亦沒有進一步陳詞。

袁嘉蔚今日由資深大律師祁志代表。祁志表示，部分控方案情是屬於意見或評論，而非事實，例如案情提及被告的行為散播仇恨和恐懼，祁志認為這是政治判斷。另外，案情指被告讚揚並美化犯法行為，祁志指相關描述是誇張。祁志希望控方可以修改字眼，但重申不需召開紐頓聆訊澄清，強調被告想盡快接受判刑。控方則不接受辯方的說法，指案情是建基於證據，法官關注有關用詞會否影響判刑，控方未敢明確表態，不排除法庭會有不同考慮。3名法官退庭商議約15分鐘後，裁定有關段落並不會影響最終判刑。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中30名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威、伍健偉及呂智恆。

案情編號：HCCC 70/2022