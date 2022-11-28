騙老婦及另一女子共410萬元　健身教練認2項欺詐罪判囚40個月

七旬老婦前年於健身中心認識年輕男健身教練，聽信對方可協助退回歷年購買課程所花的數百萬港元費用，先後被對方藉詞繳付手續費或法律費，哄騙交出逾260萬港元，再被對方騙要刷盡信用卡限額購買名錶才可取回退款，老婦最終被騙去350多萬港元。健身教練又以同樣手法騙取另一名女子逾55萬港元，至去年被捕。該健身教練今（28日）於區院承認兩項欺詐罪，判囚40個月。法官姚勳智指案情非常嚴重，着被告在獄中好好反省，指事主可能一生積蓄就這樣被他騙去，勸被告勿再犯事。

28歲被告陳展熙，承認2項欺詐罪。辯方求情指初犯，案發時因疫情關係而入收大減，其後雖與友人合資經營餐廳，卻生意失敗，其友人更因而自殺，他需背負200萬債項，陷經濟困境而犯事。被告現已感後悔，並向事主致歉，承諾出獄後會為兩名子女努力工作，改過自新。法官判刑時指被告利用教練身份接觸同為學員的兩名事主，謊稱可助退款等誘騙事主，涉款逾410萬港元，數額龐大，案情非常嚴重，最後將被告判囚40個月。

案情指馮姓女事主（72歲）為舒適堡健身的會員，並於2012至2020年花費約200萬港元購買個人訓練課程，她於前年9月認識被告。被告在課堂中，向馮稱可助她獲得歷年全數退款，及可取得其他移民客戶所放棄的會籍退款，但要馮先支付手續費。被告先後5次藉口要馮先繳付手續費及法律費用等，令馮先後交出262萬港元；被告又藉詞馮須用盡信用卡限額才可獲取退款，帶馮到錶行購買價值9.8萬至39.8萬港元的4隻手錶，馮共被騙去355萬港元。至去年1月，被告再要求馮付百多萬元時，馮已無餘錢故拒絕，馮後向舒適堡查詢，始知被告已被解僱。與此同時，被告又以助升級及獲退款等同樣手法哄騙另一名黃姓女會員（28歲）交出逾42萬港元，及替他購買一隻12.8萬港元的手錶，黃最終被騙去55.6萬港元。

案件編號：DCCC 857/2021