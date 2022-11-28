新一輪「賞你住」明起接受預訂　住酒店減$500

香港實施「0+3」後不少港人外遊，在疫情期間興起的 Staycation(宅度假)熱情有所降溫，旅發局將於明天(29日)推出新一輪「賞你住」，名額加碼至3萬個，有超過160間酒店參與，留港市民憑於本地零售及餐飲實體店舖消費滿800港元，成功預訂酒店後即獲500港元的酒店住宿折扣優惠。

新一輪「賞你住」由明天上午11時起接受市民預訂，市民可到活動網站了解詳情，而今次參與的酒店提供美食及水療服務回贈，寵物犬住宿禮遇等，活動住宿期橫跨聖誕節及農曆新年，為留港消費的市民提供一個另類度假選擇。

參與活動的條件一如既往，於本地零售及餐飲實體店舖消費滿港幣800元，並儲起單據正本的市民，在選定住宿計劃後，明天起以推廣碼「HKstay」，透過酒店提供的指定方法，即酒店電郵或網站，直接向參與酒店預訂價值港幣500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，酒店確認預訂成功後，市民即獲港幣500元的酒店住宿折扣優惠。各間酒店的「賞你住」名額有限，先到先得。個別酒店住宿計劃設有不適用期，詳情請留意酒店官方網站。