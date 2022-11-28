7名KOL涉網上推廣非法賭博被捕　當中包括貝依霖及美容師

警方新界南總區刑事部近留意到有俗稱「KOL」的網紅，透過社交媒體推廣非法賭博網站，經情報分析及深入調查後，警方鎖定7名「KOL」的身份，並相信其中一名「KOL」涉嫌使用他人的照片開設虛假的社交媒體帳戶，吸引其他人注意。

警方於上周一(21日)至昨日(27日)期間展開代號「戈壁」及「風盾」的反非法賭博行動，突擊搜查旺角、荃灣、將軍澳、灣仔及元朗區多個處所。行動中，警方以「推廣或便利收受賭注」罪拘捕7名女子（20至30歲）。據悉，被捕人士包括28歲藝員貝依霖、一名美容師，而其他人報稱無業。

警方共檢獲7部手機、1部平板電腦及1部手提電腦。另外，由於警方於其中一名姓陳(21歲)被捕女子的處所中檢獲76支含有尼古丁的電子煙，因此再以「管有第一部毒藥」拘捕陳女。所有被捕人已經獲准保釋侯查，須於12月中旬向警方報到。警方相信涉案的女子被不法分子利用，以她們在網上的號召力，用金錢利誘她們在其社交媒體上推銷非法賭場網站，吸引他人投注。另外，警方在該名涉嫌藏有電子煙的被捕女子的社交帳戶，發現推廣電子煙的訊息。

警方會繼續在世界盃舉行期間加強執法，市民切勿參與非法賭博活動，一經定罪，推廣或便利收受賭注罪及收受賭注罪的最高刑罰為罰款500萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。另外，根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），尼古丁屬第一部毒藥，而含有尼古丁的電子煙被歸類為藥劑製品。《藥劑業及毒藥條例》（第138章）訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第一部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁2年。