本港擬放寬另類煙轉運限制　多名議員支持修例

就本港今年4月起禁止轉運加熱煙及電子煙等另類煙產品，導致航空貨運受重挫。政府近日擬放寬相關轉口限制，並擬明年初向立法會提交修訂建議，包括多式聯運轉運及恢復透過陸空模式轉運另類煙產品。立法會經濟發展事務委員會今(28日)討論該議程，機管局商務執行總監陳正思表示，另類吸煙產品在包裝後會有封條，由內地海運到香港機場後就會付運，海關會嚴格監管亦有抽查。

多名議員支持修例。其中，航運交通界議員易志明指，禁止轉運另類吸煙產品對物流界帶來很大影響，他認為，走私犯法的人，應靠有關部門打擊。商界林健鋒說，本港的紀律部隊效率第一，相信他們能夠打擊走私電子煙。他又質疑當局當年構思有關法例時，沒有考慮會影響航運業的經濟，修例是「亡羊補牢」。陳恒鑌則建議當局可先以「海空聯運」的方式恢復相關轉運，只是佔市場非常少的貨運量，認為在閉路電視及GPS追蹤等嚴密監管下，可以同時以「陸空聯運」方式轉運。

運輸及物流局副秘書長林雅雯強調，當局是急業界所急，雖然海路未必是有關產品轉運使用得最多的途徑，但好處是快，可以緩解業界部分壓力。她續指，會再與業界討論有關「陸空聯運」。她又稱，本港今年5月至10月平均航空貨運量按年下跌18%，而本地航空貨運量中，另類吸煙產品估相當大比例。據業界表示，在約1,470家貨運代理公司中，從事另類煙產品轉運業務的有大約470家，每年處理的另類煙及相關產品貨物轉運量近33萬噸。