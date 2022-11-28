新冠疫情下愛滋病患者減少實體覆診　4成人對遙距醫療感不安

新冠疫情令愛滋病患者減少面對面覆診，有調查指分別有6成受訪的本港愛滋病感染者及25%受訪的高風險人士均指，疫情期間增加使用遙距醫療服務，惟有4成受訪人士對缺乏面對面接觸的遙距醫療服務感到不安，更憂慮個人私隱資料方面未得到保障。

有份負責是次調查的香港愛滋病基金會，在今年6月至9月期間，以網上問卷方式訪問共200人，當中愛滋病感染者及屬高風險人士各佔一半，而高風險人士包括愛滋病感染者伴侶、男男性接觸者、及來自愛滋病高發地區的人士。結果發現，約40%的愛滋病毒感染者和高風險人士，對於在疫情下缺乏面對面接觸的遙距醫療服務感到不安；有37%的愛滋病毒染者和40%高風險人士在使用遙距醫療服務時，對個人資料私隱的保障方面感到擔憂。

香港愛滋病基金會董事局委員林緯遜表示，疫情下愛滋病患者特別擔心感染新冠病毒，加上有不少愛滋病治療診所改作接種新冠疫苗服務等用途，令愛滋病感染者要覆診面對一定困難，希望透過遙距醫療服務了解更多相關醫療資訊。他又指，面對面醫療服務對治療愛滋病仍發揮無可取代的角色，但配合遙距醫療可協助患者在避免尷尬的情況下，獲得更多治療資訊。